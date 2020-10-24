Армения продолжает использовать детей в боевых действиях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры, на которых Армения использует детей в боях.

Как сообщает Trend, в кадрах отчетливо видно, что Армения нарушает все международные нормы и вовлекает детей в войну.

Как сказал Trend профессор Рашид Ибрагимов, вовлечение правительством Армении детей в боевые действия - преступление против своего народа.

"А когда будут потери среди детей, армянская пропаганда на весь мир поднимет шум, что Азербайджан уничтожает мирное население, в том числе детей. Не сомневаюсь, что фотографии этих детей в будущем будут публиковаться в мировых СМИ в пропагандистских целях. То есть цель правительства Армении - очернить Азербайджан в глазах всего мира".