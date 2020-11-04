Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника

Политика 4 ноября 2020 18:18 (UTC+04:00)
Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера политики Армении, поддерживающей на государственном уровне терроризм и использующей его в качестве одного из основных инструментов своей агрессивной политики.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре, в рамках этих мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными преступлениями, совершенными на территории Азербайджана Марком де Каккере-Вальменьером - гражданином Франции, называющим себя "фашистом" в социальных сетях и использующего символику фашистской террористической группировки SS, являющимся лидером французской экстремистской группировки Zouaves Paris (ZVP), которая является главным подстрекателем к насилию в Париже, и другими лицами, а также на основании материалов, обнаруженных в СМИ и на страницах социальных сетей.

В ходе расследования было установлено, что вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в октябре 2020-го года в Армению при поддержке её соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимся на оккупированных территориях Азербайджана, объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно-признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории, и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджана, участвующих в антитеррористических операциях.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана. Используя боеприпасы и военную технику, они совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, несущие неизбежность наступления общественно опасных последствий, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением разжечь национальную вражду.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному Управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по указанному уголовному делу Генеральной прокуратурой подготавливается запрос соответствующим государственным органам Франции о правовой помощи.

В то же время, как ранее сообщалось, по возбужденному Генеральной прокуратурой уголовному делу в отношении гражданина Армении Владимира Вартанова и других лиц, сформировавших не предусмотренную законодательством Азербайджана вооруженную группу под названием "VoMa" ("Voxj Mnalu Arvest" - "Искусство выживания"), состоящей из граждан различных государств армянского происхождения, а также в связи с проведением учений для участников данной группы и совершением ее участниками террористических и других преступных действий на оккупированных территориях Азербайджана Владимир Вартанов был привлечен в качестве подозреваемого по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, решением суда в его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен международный розыск.

Интенсивные оперативно-следственные действия по уголовным делам продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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