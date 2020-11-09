Президент Ильхам Алиев: Скрывать нечего, вы можете увидеть наши разрушенные села

БАКУ/Trend/ - Скрывать нечего, вы можете увидеть наши разрушенные села.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Наблюдение за иностранными журналистами преследует лишь одну цель – защитить их и проинформировать о том, куда они могут выехать, а куда нет. Однако скрывать нечего. Вы можете увидеть наши разрушенные села. Вы были в Гяндже. Наверное, можете поехать и в Барду. Так что нам нечего скрывать. Мы сражаемся на своих землях. Армянская армия находится на наших землях, они – агрессоры, а мы стали жертвой агрессии. Но сегодня мы мстим. Сегодня мы указываем им на их место, и, как я уже сказал, если они добровольно не освободят остальные территории, то будем гнать их до конца», - отметил Президент Ильхам Алиев.