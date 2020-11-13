БАКУ /Trend/ - В Азербайджане переименовываются два села, освобожденные от оккупации.

Как передает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент).

В повестку заседания вошли законопроекты "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджана в село Бахарлы" и "О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджана в село Хунерли".

Оба законопроекта были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)