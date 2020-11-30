Транспортировка грузов для российских миротворцев через Азербайджан является примером уважения суверенитета страны - депутат Джейхун Мамедов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с подписанным между Азербайджаном и Россией протоколом о размещении российского миротворческого контингента в Карабахском регионе осуществляется соответствующая деятельность. Правительство Азербайджана создает необходимые условия для транспортировки и доставки грузов российским миротворцам. Транспортировка этих грузов через Азербайджан также является примером уважения территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что Россия стала одной и стран, принимавших активное участие в урегулировании конфликта.

"В отличие от президента Франции, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, подчеркивая, что Азербайджан имеет право выбирать своих союзников.

С другой стороны известно, что у России нет сухопутной границы с Арменией. Перевозка такого количества грузов самолетом и затем доставка их в Нагорный Карабах по Лачынскому коридору, пропускная способность которого ограничена, привело бы к потере времени и огромным расходам", - подчеркнул Джейхун Мамедов.

По словам депутата, Азербайджан всегда придавал особое значение усилению и развитию связей с Россией.

"Высокий уровень и развитие этих отношений вносит вклад в реализацию совместных региональных проектов.

Сегодняшняя ситуация в Армении напрямую связана с ее неправильной внутренней и внешней политикой. Неспособность Армении принять во внимание региональные факторы напрямую усугубила сегодняшнюю плачевную ситуацию.

Однако Азербайджан - сильное и суверенное государство, заинтересованное в региональном сотрудничестве и реализации двусторонних и многосторонних совместных проектов. Это вносит колоссальный вклад в защиту суверенитета нашей страны, национальной безопасности и предотвращение угроз", - добавил Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)