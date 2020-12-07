В Азербайджане вносится изменение в законодательство в связи с Днем Памяти

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева ежегодно 27 сентября будет отмечаться в стране как День Памяти шехидов.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим в раздел V (Время отдыха и права работников на отпуск) Трудового кодекса Азербайджана вносится новая статья 106-1.

Согласно статье, ежегодно 27 сентября в Азербайджане отмечается как День Памяти шехидов, погибших за освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

Вопрос будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)