В Азербайджане вносится изменение в законодательство в связи с Днем Памяти
БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева ежегодно 27 сентября будет отмечаться в стране как День Памяти шехидов.
Как передает в понедельник Trend, в связи с этим в раздел V (Время отдыха и права работников на отпуск) Трудового кодекса Азербайджана вносится новая статья 106-1.
Согласно статье, ежегодно 27 сентября в Азербайджане отмечается как День Памяти шехидов, погибших за освобождение оккупированных территорий Азербайджана.
Вопрос будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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