Экс-глава ИВ Джалилабадского района заключен под стражу сроком на 4 месяца (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В отношении экс-главы исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

Как передает в среду Trend, сегодня под председательством судьи Азера Тагиева прошел судебный процесс, на котором рассматривалось представление по избранию в отношении Намига Зейналова меры пресечения заключение под стражу. Согласно решению суда, в отношении экс-главы ИВ Джалилабадского района избрана мера пресечения заключение под стражу сроком на четыре месяца.

Напомним, что Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)