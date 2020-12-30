В Москве состоялась встреча глав Служб безопасности Азербайджана и Армении

Политика 30 декабря 2020 16:15 (UTC+04:00)
В Москве состоялась встреча глав Служб безопасности Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев по приглашению директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.

Как передает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ, в рамках визита при посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова состоялась встреча генерал-полковника Али Нагиева с директором Службы национальной безопасности Республики Армения Арменом Абазяном.

В ходе встречи были проведены обсуждения в связи с текущим состоянием выполнения обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, а также из норм международного гуманитарного права, вопросы пограничной безопасности, борьбы с терроризмом на освобожденных от оккупации территориях, выяснения судьбы пропавших без вести и взятых в заложники лиц в результате нагорно-карабахского конфликта, установления мест захоронений тел и обмена пленными, а также другие вопросы в сфере безопасности, представляющие взаимный интерес.

В то же время была отмечена важность организации соответствующего канала связи для обмена информацией в случае необходимости.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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