Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили нападение пиратов на турецкое судно

БАКУ /Trend/ - 24 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования министру Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанского члена экипажа турецкого судна, на которое напали пираты.

Глава МИД Турции сообщил, что уже начаты поисково-спасательные операции.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего коллегу и пожелал скорейшего и успешного завершения спасательной операции.

Было отмечено, что для доставки тела погибшего азербайджанского члена экипажа на родину будут приняты соответствующие меры.

Министры решительно осудили нарушающие международное право действия пиратов.