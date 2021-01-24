Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили нападение пиратов на турецкое судно
БАКУ /Trend/ - 24 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования министру Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанского члена экипажа турецкого судна, на которое напали пираты.
Глава МИД Турции сообщил, что уже начаты поисково-спасательные операции.
Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего коллегу и пожелал скорейшего и успешного завершения спасательной операции.
Было отмечено, что для доставки тела погибшего азербайджанского члена экипажа на родину будут приняты соответствующие меры.
Министры решительно осудили нарушающие международное право действия пиратов.