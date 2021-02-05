Армянская власть скрывает от народа гибель сотен военнослужащих – депутат

БАКУ /Trend/ - Во время 44-х дневной войны власти Армении и режим хунты в Нагорном Карабахе неправильно информировали общество о событиях, происходящих на фронте, скрывая поражение армянской армии и направляя общественное мнение в ложном направлении. Минобороны Армении заявляло то о победе, то о стратегическом и тактическом отступлении.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

Депутат отметил, что после победы азербайджанской армии и разгрома армянской армии народ Армении понял, что вся эта информация была лживой и Армения была обречена на горькое поражение: «Обман народа стал головной болью для армянской власти, расшатал доверие общества. Стекаясь на улицы, люди обвинили власть в предательстве. Эта неправильная политика и стала одной из основных причин нарушения стабильности в Армении и противостояния народа и власти страны. Армянская власть и сегодня продолжает двуличную и ошибочную политику, скрывая от общественности гибель сотен армянских солдат. Несмотря на то, что с трехстороннего соглашения прошло определенное время, сегодня на освобожденных территориях все еще находятся тела армянских военнослужащих, которые периодически передаются армянской стороне. Очевидно, что процесс будет продолжен».

Джейхун Мамедов отметил, что в отличие от Армении азербайджанская власть постоянно информировала общественность о ходе войны: "Президент Ильхам Алиев был в тесном общении с народом, выступал с обращениями, и после подписания трехстороннего соглашения власть обнародовала потери азербайджанской армии. В отличие от Армении в нашей стране существует тесное единство между народом и властью, что сыграло большую роль в войне, и очень важно сохранить это единство и солидарность.

Армения должна вынести серьезный урок из сокрушительного поражения, отказаться от реваншистских идей и провокаций. Но очевидно, что ни политические лидеры Армении, ни народ так и не сделали вывод из произошедшего, потому что продолжаются выступления с реваншистскими и провокационными заявлениями. Пусть армянский народ не забывает, что это может ему дорого обойтись. Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал их об этом: железный кулак – символ единства и силы – все еще актуален».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)