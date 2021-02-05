Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы Межведомственного центра Координационного штаба по вопросам возвращения населения на освобожденные территории.

Как передает в пятницу Trend, на совещании, посвященном итогам 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил конкретные задачи по возвращению населения на освобожденные территории, что является одной из основных целей восстановительных и реконструкционных работ, и дал в этом направлении соответствующие поручения.

Руководитель Рабочей группы, Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев предоставил подробную информацию о работе, проделанной в соответствии с поручениями главы государства. Затем с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, помощника Первого вице-президента Азербайджана Эмина Гусейнова, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, министра сельского хозяйства Инама Керимова, председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева, председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева, а также руководителей других соответствующих государственных структур состоялись широкие обсуждения по планируемой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, руководит глава Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)