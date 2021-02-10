Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО)

Политика 10 февраля 2021 15:31 (UTC+04:00)
Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начштабов ВС Пакистана, генералом Надимом Раза, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство.

Генерал Надим Раза подчеркнул, в Пакистане с большой радостью восприняли победу Азербайджана в Отечественной войне и освобождение оккупированных земель.

Он отметил, что Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе.

Пакистанский генерал выразил удовлетворение развитием братских отношений между двумя странами, добавив, что в отношениях с ВС Азербайджана будет продолжена прежняя стратегия в плане обмена опытом, проведения совместных учений, взаимных визитов, военного, военно-образовательного и военно-технического сотрудничества.

Надим Раза подчеркнул, что военное ведомство Пакистана придает большое значение дальнейшему усилению азербайджанской армии и приумножит усилия в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями об усилиях, прилагаемых Пакистаном и Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пакистан приумножит усилия для дальнейшего усиления армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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