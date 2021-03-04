Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на своей странице в Twitter выразила соболезнования председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по печати и связям с общественностью парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова написала, что опечалена гибелью девяти солдат в результате крушения вертолета, перевозившего их из Бингёля в Татван. Спикер парламента выразила соболезнования братскому турецкому народу и семьям погибших, пожелала выздоровления раненым.

(Редактор: Наталья Кочнева)