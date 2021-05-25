Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ - Миршахин Агаев

Политика 25 мая 2021 15:20 (UTC+04:00)
Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ - Миршахин Агаев

БАКУ /Trend/ -Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ.

Как передает Trend, об этом сказал глава REAL TV, журналист Миршахин Агаев на презентации первого цифрового проекта TURKIC.World (Тюркский мир), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group.

Пожелав проекту удачи, он напомнил слова Великого лидера Гейдара Алиева - "два государства, одна нация", и добавил, что теперь этот лозунг формируется в духе "два государства, единые медиа".

"Создание совместной медиаплатформы проявило свою значимость во время Отечественной войны. Тогда Азербайджан и Турция выступили с единой платформы. Во время поездок в районы, подвергшиеся обстрелам, мы видели, как наши турецкие коллеги трудились с нами плечом к плечу", - сказал Миршахин Агаев.

Он отметил, что все были очевидцами борьбы, которую вел Президент Ильхам Алиев во время Отечественной войны, его усилий, настойчивости.

"Думаю, что лучшим примером для этой платформы может послужить Президент Ильхам Алиев. Все мы помним, как глава государства самоотверженно защищал азербайджано-турецкие отношения. Некоторые вопросы иностранных журналистов затрагивали тему оказания Турцией военной помощи Азербайджану. Но каждый раз Президент Азербайджана с большим профессионализмом, дипломатическим маневром, в то же время честно и конкретно объяснял, в чем заключается помощь Турции Азербайджану. В данном контексте отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ. Давайте просто будем смотреть и учиться у своих лидеров", - добавил Миршахин Агаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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