Важно провести полноценный обмен информацией для разминирования территорий Азербайджана - спецпредставитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Для эффективного разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, важно провести полноценный обмен информацией. Об этом сказал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Клаара.

«Вчера в Кельбаджаре произошла трагедия. Погибли и были ранены азербайджанские мирные жители. Важно провести полный обмен информацией для эффективного разминирования территорий и предотвращения дальнейших жертв», - написал он.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Константин Шапиро)