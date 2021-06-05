В Сумгайыте провожают в последний путь оператора AzTV Сираджа Абышова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Г.З.Тагиева в Сумгайыте прошла церемония прощания с оператором AzTV Сираджем Абышовым, который погиб при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе.

Как сообщает в субботу Trend, в церемонии прощания приняли участие официальные лица, представители общественности, а также родные Сираджа Абышова.

В церемонии прощания по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева также принял участие помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, который передал родным журналиста соболезнования Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Сираджа Абышова провожают в последний путь.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)