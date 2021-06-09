Азербайджанцы в США проводят кампанию в знак протеста против гибели журналистов в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - Сеть азербайджанцев США (U.S. Azeris Network) проводит кампанию в знак протеста против гибели четвертого июня двух азербайджанских журналистов и одного госслужащего в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В письме, адресованном U.S. Azeris Network общественности США, говорится, что в Кельбаджарском районе Азербайджана, который находился под армянской оккупацией с 1993-го по ноябрь 2020 года, в результате взрыва мины, установленной армянами, погибли два азербайджанских журналиста Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, а также местный госслужащий.

В документе подчеркивается, что Армения с 1991 года установила на азербайджанских землях тысячи мин. До настоящего времени на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено около 20 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Несмотря на то, что Армения нарушает международное гуманитарное право, армянское лобби оказывает давление на Конгресс США. Что в таком случае намерен предпринять Конгресс?», - говорится в письме.

К кампании можно присоединиться по ссылке:

https://www.votervoice.net/AZERI/Campaigns/85918/Respond

Напомним, что после окончания 44-дневной Отечественной войны на минах, установленных армянскими оккупантами, подорвались более 140 человек, 27 из них погибли.

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)