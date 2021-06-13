Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – эксперт

АГДАМ /Trend/ - Мины, заложенные на освобожденных территориях Азербайджана в период оккупации, конечно же, являются серьезным препятствием.

Об этом в ходе визита представителей зарубежного дипломатического корпуса в Агдамский район Азербайджана сказала политический эксперт из США Бренда Шаффер, передает Trend.

Комментируя тот факт, что 12 июня Азербайджан вернул Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление карт расположения 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе страны, она отметила, что возвращенные люди не были военнопленными, как их часто ошибочно называют.

«Это были люди, которые пытались проникнуть и напасть на азербайджанцев после войны, а не те, кто занимался какой-то мирной деятельностью», – сказала она.

Бренда Шаффер отметила, что люди, покинувшие в свое время родные дома из-за оккупации, ждали почти 30 лет, чтобы вернуться в Агдам.

«Эти люди всегда чувствовали себя вдали от дома, и, конечно же, мины – это серьезное препятствие», – добавила она.