Минобороны Азербайджана объявило прием на курс подготовки сверхсрочников

БАКУ / Trend/ - Начинается прием граждан, желающих пройти сверхсрочную действительную воинскую службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Граждане со средним образованием в возрасте до 30 лет, прошедшие действительную срочную воинскую службу, могут с 09:00 до 17:00 с 28 июня по 23 июля обращаться в приемные комиссии, функционирующие в воинских соединениях, в Учебно-образовательном центре ВМС и Вооруженных сил.

Граждане, обратившиеся для принятия на курс подготовки сверхсрочников, направляются приемными комиссиями в медучреждения Минобороны для установления годности к военной службе.

Годные к военной службе лица допускаются к приемным экзаменам. Успешно сдавшие экзамены по теории и практике кандидаты принимаются на курс.

С лицами, успешно окончившими курс, подписывается соглашение, и они назначаются на должности по специальности.

Необходимые документы принимаются по адресу: Баку, Ясамальский район, ул. Шафаята Мехтиева, 76, военный городок «Красный Восток» (Учебно-образовательный центр ВС Азербайджана), а также в гг. Барда, Шамкир, Бейлаганском районе, военном городке «Пута» Гарадагского района.

Просьба к лицам, имеющим судимость или прошедшим ранее сверхсрочную военную службу, а также к военнообязанным, уволенным в запас в связи с непригодностью, не обращаться для приема на курс по подготовке сверхсрочников.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)