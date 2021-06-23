Суд над еще одним наемником, воевавшим в Карабахе, назначен на 30 июня (версия 2)

(первая версия в 10:45)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Суд объяснил Дубакову его права.

Было отмечено, что государство предоставило ему адвоката.

Также судья заявил, что обвиняемый имеет право давать показания на своем родном языке, выразить протест составу суда и отказаться от дачи показаний.

Следующее заседание суда назначено на 30 июня.

Отметим, что в отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича было возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)