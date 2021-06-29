На суде над 13 членами армянского вооруженного формирования в Баку зачитано обвинительное заключение (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:26)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении еще 13 членов армянских вооруженных формирований, перешедших на территорию Азербайджана с целью совершения террора.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмаилова.

На процессе обвиняемым были представлены состав суда и государственный обвинитель.

Затем суд разъяснил обвиняемым их права. Судья отметил, что они могут отказаться от дачи показаний, выразить протест составу суда и государственному обвинителю.

На заседании обвиняемые сообщили, что у них нет недовольства ходом предварительного следствия и условиями содержания. Они отметили, что на них не оказывалось никакого давления.

Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем говорится, что обвиняемые незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создав не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. 17 ноября прошлого года они незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, заняв позиции в лесах поселка Гадрут Ходжавендского района.

За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Им были предъявлены обвинения по статьям 214, 228, 279, 318 УК Азербайджана.

На процессе был объявлен перерыв.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)