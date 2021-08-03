Милли Меджлис рассматривает вопрос прекращения депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова

БАКУ /Trend/ - На внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана третьего августа началось рассмотрение представления генерального прокурора Кямрана Алиева о прекращении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова, сообщает во вторник Trend.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)