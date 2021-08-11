Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - 11 августа с 16:20 до 21:05 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории населенного пункта Араздейен Ведийского района, Гёйсу Басаркечарского района и Чамбаракского района, обстреляли из оружия различного калибра, в том числе из снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, населенных пунктов Галекенд и Заманлы Гедабейского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Сообщается, что среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет.
Стрельба была подавлена ответным огнем.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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