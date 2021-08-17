Президент Ильхам Алиев: Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кяльбаджар с Лачином. Но у них не получилось - торопились (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кельбаджар с Лачином. Но у них не получилось, торопились.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.