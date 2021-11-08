МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Иран поздравляет Азербайджан с первой годовщиной Победы в Отечественной войне.

Об этом сказал в понедельник на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Trend.

По его словам, Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

"В прошлом году после освобождения территорий Азербайджана Иран поздравил Азербайджанское государство и азербайджанский народ. Воля глав двух стран нацелена на развитие отношений. Надеемся, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше", - сказал Хатибзаде.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)