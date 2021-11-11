Победа Азербайджана открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе – Чавушоглу (версия 2)
(первая версия в 11:47)
БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.
Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Совета глав МИД стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле, сообщает Trend.
Министр напомнил, что 8 ноября отмечался День Победы Азербайджана.
"И дольше века длится день, сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Поздравляю братский Азербайджан с Днем Победы и Днем государственного флага", - заявил Мевлют Чавушоглу.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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