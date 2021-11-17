Перенесено заседание Милли Меджлиса, намеченное на 18 ноября
БАКУ /Trend/ - Заседание Милли Меджлиса (парламент), намеченное на 18 ноября, перенесено.
Как сообщает Trend, об этом заявила в среду председатель парламента Сахиба Гафарова на его пленарном заседании.
По ее словам, о дате следующего заседания Милли Меджлиса будет сообщено дополнительно.
Отметим, что ранее предусматривалось провести пленарное заседание Милли Меджлиса 16, 17 и 18 ноября, и в его повестку входили 24 вопроса. Все вопросы, запланированные на 16 и 17 ноября, были рассмотрены, многие законопроекты парламент принял в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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