Перенесено заседание Милли Меджлиса, намеченное на 18 ноября

БАКУ /Trend/ - Заседание Милли Меджлиса (парламент), намеченное на 18 ноября, перенесено.

Как сообщает Trend, об этом заявила в среду председатель парламента Сахиба Гафарова на его пленарном заседании.

По ее словам, о дате следующего заседания Милли Меджлиса будет сообщено дополнительно.

Отметим, что ранее предусматривалось провести пленарное заседание Милли Меджлиса 16, 17 и 18 ноября, и в его повестку входили 24 вопроса. Все вопросы, запланированные на 16 и 17 ноября, были рассмотрены, многие законопроекты парламент принял в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)