Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ.

Об этом сказал во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Солтан Мамедов, сообщает Trend.

Он отметил, что трехстороннее заявление, принятое главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, положило конец войне, создало новые возможности для мира и сотрудничества в регионе.

"Карабахского конфликта больше нет, и в регионе появилась новая историческая возможность начать новый этап. К сожалению, некоторые страны своими нелогичными действиями пытаются помешать этой исторической возможности", - сказал Мамедов.

По его словам, прием армянских сепаратистов в Сенате Франции, на уровне фракции республиканцев, мэра города Валанс и представителей региона Рона-Альпы свидетельствует о проявлении двойных стандартов и неумении правильно оценить новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе.

"Шаги, которые предпринимают представители местных властей Франции в сфере внешней политики, противоречат законодательству этой страны. Позиция Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ во время и после Отечественной войны, которую она продолжает занимать и сегодня, вызывает вопросы в обществе и правительстве Азербайджана. Ответа на них мы не получили и сегодня. Обе палаты парламента Франции приняли предвзятые и противоречащие международному праву резолюции. В то время как азербайджанские земли находились под оккупацией, различные города и регионы Франции подписали 28 незаконных "документов" с сепаратистским режимом. Благодаря усилиям посольства Азербайджана 11 из них были аннулированы решениями суда, по двум другим поданы иски в суд", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и на данном этапе деятельность Минской группы ОБСЕ может быть направлена на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

"Считаю, что было бы правильнее, если бы некоторые госструктуры Франции вместо предпринимаемых предвзятых шагов ознакомились с впечатлениями от вчерашнего визита французского посла в освобожденный Агдам", - сказал Мамедов.