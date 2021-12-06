Статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении Карабаха опубликована в 13 арабоязычных СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Статья депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских территорий опубликована во влиятельных СМИ арабских стран. Статью опубликовали 13 средств массовой информации, в том числе четыре - в Египте, одно - в Алжире, пять - в Судане, два - в Ираке и одно - в Йемене.

В статье под названием «Азербайджан превращает Карабах в самый развитый регион мира» автор информирует читателей об итогах 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Автор материала также отмечает: «Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, в которых выдвигалось требование касательно незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Таким образом, были освобождены азербайджанские территории, находившиеся в течение 30 лет под армянской оккупацией. В этом регионе уже начался новый этап развития».

Кёнуль Нуруллаева пишет, что во время оккупации армяне сравняли с землей все города и деревни в Карабахе, включая памятники культурного и религиозного наследия, принадлежащие Азербайджану. На почве ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. Сегодня Азербайджан вновь восстанавливает разрушенный Карабах и Восточный Зангезур.

«Сразу после освобождения территорий были начаты широкомасштабные работы по реконструкции, и уже есть первые результаты. Азербайджан, рассчитывая только на свои финансовые ресурсы, с нуля строит новые города и села. Здесь строятся новые мечети, и в Карабахе вновь слышны звуки азана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил освобожденный Карабах и Восточный Зангезур зоной «зеленой энергии», - отмечается в статье.

В материале также говорится и о воздушных воротах Карабаха - Физулинском международном аэропорте, который был построен всего за восемь месяцев.

«Несмотря на сложный рельеф местности, Азербайджан строит еще два аэропорта в Карабахе. Дело в том, что ранее на этих территориях никогда не было аэропорта, и, таким образом, Азербайджан внедрил новшество. Еще одной инновацией является применение в Зангиланском районе концепции «smart city» («умный город»), что должно обеспечить наивысший уровень благосостояния граждан, возвращающихся в регион спустя 30 лет. Карабах и Восточный Зангезур, которые оставались «серой зоной» в течение почти 30 лет, теперь стали привлекательными направлениями для иностранных инвесторов. Иностранные компании со всего мира активно участвуют в процессе восстановления и вносят свой вклад в развитие богатых природными ресурсами Карабаха и Восточного Зангезура», - говорится в материале.

https://businessnowsd.com/archives/6023

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