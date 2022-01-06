Сотни европейских фашистов отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны - New Eastern Europe

БАКУ /Trend/ - Сотни европейцев - ультранационалистов и фашистов - отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны.

Об этом говорится в статье, опубликованной новостным агентством New Eastern Europe, сообщает Trend.

В материале отмечается, что Марк де Каккере-Вальменир, лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris (ZVP), тесно связанной с фашистской группировкой "Французское действие", посетил Армению во время второй Карабахской войны.

Когда Каккере-Вальменир отправился в Армению в октябре 2020 года, он опубликовал свое фото. На снимке он запечатлен в армянской военной форме с автоматом Калашникова в руках и с флагом дивизии Totenkopf ("Мертвая голова"), говорится в статье.

В материале подчеркивается, что в то же время Армения сотрудничала с крайне правыми партиями Европы, в частности, такими как "Альтернатива для Германии", представители которых отправились в Карабах вместе с армянскими правительственными чиновниками и депутатами от правящей партии Армении.

Каккере-Вальменир создал "Бригаду иностранных добровольцев" для борьбы на стороне Армении во второй Карабахской войне. Присутствие этих иностранных наемников продемонстрировало двуличие Еревана, обвинившего Турцию в том, что она якобы "привезла наемников воевать на стороне Азербайджана", говорится в статье.

Zouaves Paris Каккере-Вальменира смахивает на другую французскую неонацистскую группировку "Поколение идентичности", которая была запрещена весной 2021 года за нападения и расизм. Насилие на декабрьском митинге в поддержку крайне правого националиста Эрика Земмура было спровоцировано Zouaves Paris против левой организации SOS Racisme. Министерство юстиции Франции в настоящее время надеется запретить ультраправую ZVP, отмечается в материале.

Кандидат от ультраправых в президенты Франции Эрик Земмур не осудил насилие и отправился в Армению с четырехдневным визитом через пять дней после этого митинга. Его сопровождал еще один ультраправый союзник, глава "Движения за Францию" Филипп де Вилье. Визит Земмура в Армению был направлен на то, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры во Франции численностью полмиллиона человек, которая является третьей по величине в мире. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, чьи взгляды не сильно отличаются от взглядов Земмура, посетила Армению на этой неделе с аналогичными антитурецкими и антиазербайджанскими настроениями, говорится в статье.

В материале отмечается, что Земмур сделал иммиграцию и ислам двумя центральными вопросами для всех кандидатов в президенты Франции, включая президента Эмманюэля Макрона, в ходе избирательной кампании 2022 года.

Земмур, так же как и все крайне правые французские политики, отрицает Холокост. Это делает его невыгодным союзником для армян, которые всегда утверждали, что так называемый "геноцид", якобы совершенный против них Османской империей во время Первой мировой войны, аналогичен Холокосту, говорится в статье.