Азербайджан и Молдова проведут политические консультации

БАКУ/Trend/ - Достигнута договоренность о проведении политических консультаций между Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.

Байрамов считает, что проведение политических консультаций между двумя странами не реже одного раза в год будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Министр добавил, что также обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев)