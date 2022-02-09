Молдова намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном в рамках ГУАМ

БАКУ /Trend/ - Молдова намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр отметил, что Молдова намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном и в рамках ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

"Мы хотим укрепить политический диалог с Азербайджаном. Кроме того, планируем провести саммит лидеров стран ГУАМ. В этом году исполняется 25 лет со дня создания этой организации. Страны, входящие в ГУАМ, поддерживают территориальную целостность друг друга", - сказал Попеску.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)