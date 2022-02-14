Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Проводимые сегодня в Карабахе работы по восстановлению и созиданию радуют и вызывают гордость у наших граждан. Азербайджанское государство сразу же после восстановления своей территориальной целостности приступило к восстановлению освобожденных территорий, и этот процесс принял широкомасштабный характер. Все это, конечно, требует большой политической воли, решительности и экономической мощи.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что Карабах и Восточный Зангезур сегодня отстраиваются "с нуля" под непосредственным руководством и строгим контролем победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отстраиваются заново города, села и поселки, разрушенные, превращенные в руины и стертые с лица земли оккупантом - Арменией, сказал Керимли.

«На освобожденных территориях создается самая современная инфраструктура, строятся аэропорты и электростанции. Прокладываются сотни километров дорог, водяные, электрические, газовые линии и другие коммуникации. Большое значение имеют десятки новых инфраструктурных объектов, которые были открыты в ходе последнего визита Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдам», - сказал он.

По его словам, в настоящее время мир в целом переживает экономические потрясения, в нем нарастает геополитическая напряженность, но Азербайджан в такой сложной ситуации создает новые реалии в регионе и работает над огромными проектами.

Эти цели Президента Ильхама Алиева направлены на дальнейшее укрепление Азербайджана и защиту национальных интересов нашего народа в ближайшие десятилетия, подчеркнул Керимли.

Заместитель гендиректора отметил, что в Карабахе сегодня реализуются широкомасштабные проекты, к которым приковано внимание всего мира.

«Широкомасштабные проекты, автором которых является Президент Ильхам Алиев, демонстрируют миру нашу экономическую и политическую мощь. Мы еще раз доказываем, что Азербайджан – сильное и могущественное государство. Освобожденные от оккупации районы будут отстроены заново, и их уроженцы вернутся на родную землю», - сказал Керимли.

Он также подчеркнул, что необходимо особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева по восстановлению и реставрации.

«Такими же стремительными темпами идет процесс реставрации разрушенных исторических, религиозных и культурных памятников на освобожденных территориях, наш народ вновь обретает свои национальные ценности. Все это вызывает большое удовлетворение наших граждан», - добавил Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)