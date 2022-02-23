Верим, что в скором времени иранский парламент официально признает Ходжалинский геноцид – посол

БАКУ /Trend/ - Мы верим и ожидаем, что Исламский консультативный совет Ирана в скором времени примет соответствующую резолюцию об официальном признании Ходжалинского геноцида.

Об этом сказал в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос Trend, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

По его словам, в разное время иранские депутаты, а также в прошлом году группа дружбы Иран-Азербайджан выступали с заявлениями, осуждающими Ходжалинский геноцид. Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества.

Посол отметил, что в период 30-летней незаконной оккупации Арменией азербайджанских земель иранское государство всегда поддерживало территориальную целостность Азербайджана.

"Также в ходе 44-дневной Отечественной войны Верховный лидер и правительство Ирана выступили с заявлениями, в которых выражалась поддержка территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)