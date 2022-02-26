С уважением чтим память погибших в Ходжалы - посол США

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергерсделал публикацию в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend.

«Сегодня мы разделяем горе азербайджанского народа и с уважением чтим память погибших в Ходжалы в 1992 году», - написал посол в Twitter.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)