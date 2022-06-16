В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном - Эфкан Ала

БАКУ /Trend/ - В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям Эфкан Ала.

Он отметил, что продолжаются встречи в рамках процесса нормализации отношений с Арменией: "Состоялись встречи спецпредставителей. Мы ожидаем улучшения отношений. Надеюсь, что другая сторона также нацелена на это. Будут достигнуты результаты, полезные не только для двух стран, но и всех государств региона".

Говоря об отношениях между Турцией и Азербайджаном, зампредседателя сказал, что у стран очень хорошие отношения, и всем рекомендуется извлечь уроки из этого братства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)