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В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном - Эфкан Ала

Политика Материалы 16 июня 2022 15:14
В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном - Эфкан Ала

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям Эфкан Ала.

Он отметил, что продолжаются встречи в рамках процесса нормализации отношений с Арменией: "Состоялись встречи спецпредставителей. Мы ожидаем улучшения отношений. Надеюсь, что другая сторона также нацелена на это. Будут достигнуты результаты, полезные не только для двух стран, но и всех государств региона".

Говоря об отношениях между Турцией и Азербайджаном, зампредседателя сказал, что у стран очень хорошие отношения, и всем рекомендуется извлечь уроки из этого братства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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