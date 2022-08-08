В Азербайджане начался прием на курс подготовки прапорщиков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Граждане, имеющие полное среднее образование, в возрасте до 28 лет, прошедшие срочную действительную военную службу и желающие добровольно поступить на действительную военную службу в воинских частях министерства обороны, могут обратиться c 8 августа по 10 сентября с соответствующими документами в приемную комиссию, функционирующую в Учебно-образовательном центре ВС Азербайджана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Обратившихся граждан направят в военно-врачебную комиссию минобороны для определения годности к военной службе. Лица, признанные годными к военной службе, допускаются к участию в приемных экзаменах.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, проводимые для определения уровня их физической подготовки, общего уровня знаний, навыков общения и принятия решений, их индивидуальных психологических и других качеств, принимаются на курс подготовки прапорщиков. С гражданами, успешно прошедшими курс, заключаются договора сроком на пять лет, и они назначаются на должности в соответствии с их квалификацией.

Кандидаты при обращении в приемную комиссию, действующую в Учебно-образовательном центре, должны представить следующие документы:

- заявление о приеме на курс (на имя председателя приемной комиссии);

- автобиография, один экземпляр - рукописный и 2 копии;

- характеристика с места службы (работы или учебы);

- нотариально заверенная копия документа о полном среднем образовании - 2 копии;

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и удостоверения личности - 2 копии;

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке (в случае вступления в брак) - 2 копии;

- нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (при наличии детей) - 2 копии;

- справка из домоуправления или местных органов исполнительной власти о составе семьи и месте жительства - 2 копии;

- 8 цветных фотографий (без головного убора, 6 - 3х4 см и 2 - 4,5х6 см);

- справки об отсутствии или же нахождении на учете в психологическом, неврологическом, наркологическом, туберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах (кабинетах);

- справка о состоянии здоровья из поликлиники, где кандидат состоит на учете;

- справка из поликлиники об учете обращений в связи с инфекционными заболеваниями за последние пять лет;

- копия военного билета (нотариально заверенная) - в 2 экземплярах.



Адрес: г. Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл Шарг" (Учебно-образовательный центр ВС Азербайджана).

Заявку можно подать в любой день недели (кроме воскресенья) с 8 августа по 10 сентября с 09.00 до 17.00.

Телефон: (012) 538-35-70.

Минобороны отмечает, что данная информация о приеме на курс не относится к военнослужащим, имеющим судимость.

(Перевод: Нубар Кулузаде)