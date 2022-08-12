Президент Ильхам Алиев: В последние годы в Агсуинском и Исмаиллинском районах реализованы крупные инфраструктурные проекты

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Агсуинском и Исмаиллинском районах реализованы крупные инфраструктурные проекты. Можно сказать, что основная часть инфраструктурных проектов завершена.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 12 августа в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.

Подчеркнув, что в обоих районах осуществляются крупные проекты, связанные с газификацией, электро- и водоснабжением и строительством дорог, Президент Ильхам Алиев сказал: «Достаточно только сказать, что в Исмаиллинском районе, несмотря на то, что это горный район, газификация составляет более 80 процентов, а в Агсуинском районе – почти 100 процентов. За последние годы в этих двух районах построено более 10 электрических подстанций и электроснабжение обеспечивается полностью. Осуществляется прокладка дорог, как сельских дорог, так и нового участка дороги Исмаиллы-Муганлы».