В Азербайджане утверждены списки госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, и которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание " и "Перечня государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа".

Согласно указу, в перечень государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, входят:

1. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "AzTV".

2. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "İdman TV".

3. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "Mədəniyyət TV".

4. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – радиовещатель "Азербайджанское радио".

5. ООО “Центр инноваций” при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики – радиовещатель “ASAN Radio”.

6. ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" при министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики – радиовещатель "Avto FM".

В перечень государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа, входят: