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В Азербайджане утверждены списки госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, и которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа - Указ (Дополнено)

Политика Материалы 17 сентября 2022 16:57 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание " и "Перечня государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа".

Согласно указу, в перечень государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, входят:

1. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "AzTV".

2. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "İdman TV".

3. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "Mədəniyyət TV".

4. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – радиовещатель "Азербайджанское радио".

5. ООО “Центр инноваций” при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики – радиовещатель “ASAN Radio”.

6. ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" при министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики – радиовещатель "Avto FM".

В перечень государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа, входят:

1.

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
2.

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
3.

Министерство юстиции Азербайджанской Республики
4.

Министерство обороны Азербайджанской Республики
5.

Министерство внутренних Дел Азербайджанской Республики
6.

Министерство культуры Азербайджанской Республики
7.

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
8.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
9.

Национальная академия наук Азербайджана
10.

Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики
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