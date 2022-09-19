Мы благодарны Азербайджану за регулярную гуманитарную поддержку Украине - Владислав Каневский

БАКУ /Trend/ - Мы благодарны Азербайджану за регулярную гуманитарную поддержку, которую он оказывает Украине с первого дня конфликта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Он отметил, что тонны продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров постоянно прибывают в Украину из Азербайджана.

«Мы не должны забывать о гибели детей, о том, что пережили дети Украины и Азербайджана во время войны», - добавил посол.

Отметим, что в Баку прошла выставка детских рисунков под названием «Мама, я не хочу войны», организованная посольствами Польши и Украины в Азербайджане под патронажем министерства образования Польши.

Работы отражают детские страдания и переживания на фоне военных действий.