В Moнреале состоялась акция, разоблачающая военные преступления Армении

БАКУ /Trend/ - В канадском городе Монреаль проведена акция, связанная с военными преступлениями, совершенными армянскими вооруженными силами во время II Карабахской войны.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие, организованное Обществом Канада-Азербайджан, состоялось в Парке площади Виктория (Victoria Square Park), находящемся в центре города.

В ходе акции внимание жителей города было привлечено к ракетным атакам армянских вооруженных сил на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города, минной проблеме, созданной Арменией на азербайджанских землях, массовым захоронениям, обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района. Были продемонстрированы материалы, отражающие такие лозунги, как “Остановите армянскую агрессию!”, “Армения убивает детей!”, “Помолись за Гянджу!”, “Помолись за Барду!”, “Остановить армянский террор!”, “Прекратите атаки на гражданских лиц!”.

Участники акции с флагами Азербайджана в руках озвучивали лозунги “Карабах – это Азербайджанr!”, “Шехиды не умирают, Родина неделима!”.

Жителям, проявившим интерес к акции, были розданы буклеты, отражающие историю карабахского конфликта, захватническую политику Армении против Азербайджана, чудовищные военные преступления армянских вооруженных сил, последние военные провокации Армении, освобождение азербайджанским государством своих территорий от оккупации и восстановление территориальной целостности в соответствии с нормами и принципами международного права, приложении им серьезных усилий во имя утверждения долгосрочного и устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)