Турция всегда рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Турция всегда поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе. Своей солидарностью две страны под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева в соответствии с девизом "одна нация, два государства" еще раз продемонстрировали всему миру, что это братство будет нерушимым на протяжении всей истории.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун на официальном открытии в Управлении конференции, посвященной 8 Ноября – Дню Победы Азербайджана.

На открытии конференции минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Фахреттин Алтун выразил свои поздравления по случаю Победы азербайджанской армии под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне.

Отметив, что дружба и братство между Турцией и Азербайджаном вечны, он сказал, что Турция была рядом с Азербайджаном на всех стратегических этапах в процессе, приведшем к этой победе, в том числе две страны были едины и на информационной платформе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)