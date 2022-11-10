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С Победой Азербайджана тюркский мир стал еще сплоченнее - Хулуси Кылыч

Политика Материалы 10 ноября 2022 11:48 (UTC +04:00)
С Победой Азербайджана тюркский мир стал еще сплоченнее - Хулуси Кылыч

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана – славная страница в истории тюркского мира.

Об этом сказал в четверг, отвечая на вопросы Trend, бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения по поддержке социального развития IMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч.

Он отметил, что победа в Карабахе была одержана благодаря Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, силе героической азербайджанской армии и единству азербайджанского народа.

Поздравив Азербайджан со второй годовщиной Победы в 44-дневной войне, Кылыч сказал, что эта победа - гордость тюркского мира.

"С победой в Карабахе в регионе возникли новые реалии. Также она положила начало новой эре в тюркском мире. Тюркский мир стал еще сплоченнее и сильнее", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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