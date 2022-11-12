Мэр американского города подписала декларацию в связи с Днем Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мэр города Дарем (штат Северная Каролина) подписала декларацию в связи с 8 Ноября - Днем Победы Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, в декларации, подписанной мэром города Элейн О'Нил, говорится, что Дарем стал родным домом для американцев азербайджанского происхождения, которые внесли свой вклад в сферы искусства и музыки, бизнеса и финансов, права и образования, социальную сферу, науку и медицину.

Было отмечено, что "Организация дружбы Азербайджана" так же работает над содействием межкультурному взаимопониманию между Даремом и Азербайджаном.

"Американские азербайджанцы стали активистами Дарема, наряду с другими жителями города. Они прилагают усилия, чтобы сделать город и общество лучше для всех, и работают над укреплением наших отношений с нашими историческими соседями", - говорится в декларации.

Было отмечено, что 8 ноября азербайджанцы США отмечают День Победы Азербайджана по случаю освобождения от оккупации в 2020 году международно признанных территорий страны. В связи с этим мэр города пригласила всех жителей присоединиться к празднику американских азербайджанцев, внесших большой вклад в жизнь города Дарем.

Отметим, что декларация была принята по инициативе главы "Организации дружбы Азербайджана" Адики Игбал. Декларация будет вручена Адике Игбал 12 ноября на мероприятии, организуемом Организацией по случаю Дня Победы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)