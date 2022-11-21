Решительно осуждаем теракты против Турции - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате ракетной атаки на турецкую провинцию Газиантеп.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетного удара по территориям проживания гражданского населения, включая школу в городе Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп, желаем исцеления раненым. Решительно осуждаем теракты против Турции!» - говорится в сообщении.

Отметим, что ракетные удары были нанесены по городу Каркамыш в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. В результате атаки два человека погибли, шесть получили ранения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)