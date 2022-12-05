Армяне, проживающие в Карабахе, получат все права, которыми располагают все граждане Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/- Армяне, проживающие в Карабахе, будут иметь всю полноту прав и гарантий, которыми располагают все иные граждане Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Позиция Азербайджана неоднократно высказывалась относительно реинтеграции армянского населения территории бывшего конфликта. Граждане армянской национальности будут иметь всю полноту прав и гарантий, которыми располагают все иные граждане Азербайджана в соответствии с нашей конституцией и международными договорами. Мы считаем, что законодательство Азербайджана представляет для этого очень хорошую основу. Считаем, что все международные акторы должны поддержать данный процесс, который имеют цель установления долгосрочного мира, безопасности и стабильности в нашем регионе»,- сказал он.