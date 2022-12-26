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"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения"

Политика Материалы 26 декабря 2022 18:46 (UTC +04:00)
"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения"

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БАКУ /Trend/ - В связи с концепцией возвращения, выдвинутой главой азербайджанского государства 24 декабря во время встречи с представителями интеллигенции Западного Азербайджана, в "Общине Западного Азербайджана" незамедлительно началась работа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

"Мы постараемся своевременно завершить подготовку этой концепции. После того, как она будет готова, "Община Западного Азербайджана" продолжит свою деятельность на основе этого документа", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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