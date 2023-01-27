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Потрясен новостью о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране - посол Великобритании

Политика Материалы 27 января 2023 13:35 (UTC +04:00)
Потрясен новостью о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране - посол Великобритании

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Известие о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране и гибели сотрудника посольства потрясло меня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Выражаю соболезнования семье погибшего, желаю исцеления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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