Последняя ситуация в посольстве Азербайджана в Иране (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

Как сообщает в пятницу Trend, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

Из видеозаписей момента нападения видно, что террорист планировал убить всех сотрудников посольства. Большая потеря была предотвращена благодаря решительным действиям охраны дипмиссии.

Представляем вниманию видеокадры, в связи с последней ситуацией в посольстве Азербайджана в Иране.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)