МИД Беларуси выразило соболезнования Азербайджану

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнование в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД-а Беларуси в Twitter.

“Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит сотрудник, а двое получили ранения. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддержку нашим азербайджанским коллегам и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.